Doanh nghiệp địa ốc bỏ ‘phố’ về ‘quê’

Ồ ạt mở bán dự án

Mới đây Thịnh Hưng Holdings đã trình làng dự án Vietuc Varea với quy mô hơn 20 ha, gồm 1.200 sản phẩm tại Long An. Hiện dự án đã được duyệt 1/500 đã có giấy phép xây dựng.

“Dự án đầu tư khu nhạc nước ngoài trời đầu tiên của Long An, khu chợ đêm và phố đi bộ ngay trong nội khu. Các tiện ích nội khu như trường mầm non, trường tiểu học, chợ trung tâm, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng và công viên dọc sông đều có quy mô lớn. Đặc biệt, dự án nằm trong lòng các khu đô thị quy mô bậc nhất khu vực của các ông lớn như Vingroup, Thaco, Nam Long… nên đã thu hút được rất đông các nhà đầu tư”, ông Huỳnh Minh Thắng, Tổng giám đốc Thịnh Hưng Holdings cho hay.

Tại Bến Lức, dự án The Pearl Riverside do công ty con của Seaholdings làm chủ đầu tư với 250 sản phẩm nhà phố liền kế được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Singapore cũng được ra mắt. Hiện dự án đã được phê duyệt 1/500, dự kiến đưa ra thị trường vào dịp cuối năm nay. Đây là dự án thứ 2 được Seaholdings đầu tư tại Long An.

Theo nhiều tập đoàn bất động sản lớn tại Long An, dịp cuối năm 2019 họ sẽ tung ra nhiều sản phẩm để phục vụ khách hàng, nhất là các khách hàng đang có nhu cầu về nhà ở trước tết. Cụ thể, các doanh nghiệp như Nam Long, Cát Tường, Trần Anh, Hiển Vinh, Nam Phong… đều cho biết sẽ bung hàng trong giai đoạn cuối năm 2019. Các dự án đang được nhà đầu tư chú ý như: Dự án Lavilla Green City Tân An , Dự án Waterpoint, Bella Vísta City, West Lakes Golf & Villas… sẽ được tung hàng.

Giá sẽ còn tăng?

Khảo sát cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay, giá đất tại các khu vực vùng ven TP.HCM luôn tăng trưởng ổn định, đặc biệt là khu vực tỉnh Long An, luôn tăng từ 15- 25% vì có hạ tầng đồng bộ hiện đại, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn. Trong đó, khu vực TP.Tân An, Bến Lức và Đức Hòa là những địa phương có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Dù có mức tăng nhanh hơn nhưng so với các khu vực lân cận TP.HCM như Đồng Nai, Bình Dương thì giá đất tại Long An vẫn còn khá mềm.

Các doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP.HCM đã đổ về Long An SƠN SƠN