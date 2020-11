Doanh nghiệp hiến kế khôi phục kinh tế du lịch Việt Nam

Đại diện Saigontourist, ông Võ Anh Tài cho rằng không thể chờ đến khi có vắc xin mới đi du lịch, ngành du lịch Việt Nam cần "sống chung với lũ", linh hoạt ứng phó với mọi vấn đề, sẵn sàng mở cửa trở lại ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Khi Việt Nam là quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, nhanh chóng ổn định các hoạt động kinh tế, du lịch, Vietjet tin rằng đây chính là cơ hội để thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch nội địa, phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng đón du khách quốc tế trở lại với thông điệp "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn".

Biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch cũng phải được đặt là ưu tiên hàng đầu, Giám đốc Điều hành Vietjet nhấn mạnh. Tuy nhiên, để phát triển du lịch cần có sự quyết tâm rất lớn vào cuộc của chính quyền các địa phương có vị thế quan trọng về du lịch tạo hành lang an toàn chống dịch bệnh nhưng cũng là điều kiện cho du lịch địa phương phát triển trở lại.

An toàn là một trong những nội dung mà Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch cần lưu ý. Không chỉ an toàn trong công tác phòng chống dịch mà còn phải đảm bảo an toàn nói chung, an toàn về sức khỏe. Ngành du lịch cũng là ngành cần thiết và có điều kiện thuận lợi để chuyển đổi số và chuyển đổi số rất nhanh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt cho Chính phủ kêu gọi các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân cùng tham gia để tạo ra nền tảng số dùng chung cho cả ngành du lịch. "Cùng nhau, người Việt Nam sẽ làm được những điều tưởng như không thể", Phó Thủ tướng kết luận hội nghị.