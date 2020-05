Doanh nghiệp lớn cũng cần hỗ trợ để bứt phá

Ông Phạm Văn Việt - Phó Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM cho biết đã làm trong ngành dệt may 32 năm nay nhưng chưa bao giờ chứng kiến ngành dệt may gặp phải cảnh khó khăn như hiện nay, có thể nói là khó khăn kép cả đầu vào lẫn đầu ra. Các doanh nghiệp chưa có đơn hàng nào ký tái lại. Các công ty trong nước chủ yếu sản xuất kinh doanh đơn hàng cũ, các sản phẩm mùa hè có nguy cơ tồn kho cao. Có những đơn hàng đã xuất đi mà vẫn còn nằm ở cảng, chưa nhập khẩu được. Thị trường xuất khẩu lẫn nội địa cũng khó khăn, doanh thu hiện nay của các doanh nghiệp chỉ khoảng 30% cùng kỳ năm trước, đó là chưa kể các đối tác còn đề nghị giãn thời gian thanh toán hàng từ 60 lên 90 ngày… Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn giai đoạn này, ông Phạm Văn Việt kiến nghị ngân hàng hỗ trợ lãi suất vay thời gian lên 24 tháng thay vì 12 tháng, giữ ổn định tỷ giá, giảm tỷ lệ ký quỹ…