Doanh nghiệp muốn 'bùng nổ' cùng kinh tế số

Song, điều mà họ mong muốn là Đảng và Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, chính sách ưu đãi để có thể đột phá, “chạy” nhanh hơn, vượt lên trước.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, để đạt được mục tiêu GDP tăng trưởng 6,5 - 7%, trong các dự thảo văn kiện, Đảng xác định một trong những giải pháp quan trọng là hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho mọi thành phần chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) và quá trình chuyển đổi số.

TS Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư (CIEM), cho biết thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã dành nhiều sự quan tâm đối với cách mạng 4.0 nói chung và kinh tế số nói riêng thông qua việc ban hành hàng loạt chủ trương, chính sách và chương trình hành động như Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27.5.2019, Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17.4.2020 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1.1.2020. Theo bà Minh, sự quan tâm của nhà nước là đúng đắn, bởi dù Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, không nhất thiết phải đi sau trong phát triển kinh tế số. Tuy vậy theo bà Minh, hệ thống các văn bản pháp luật hiện nay của Việt Nam còn chậm cải thiện và chưa thực sự mở đường cho kinh tế số phát triển. Do vậy, cải cách thể chế là một yêu cầu cấp thiết để hỗ trợ cho công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam diễn ra thuận lợi và thành công.

Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp của CIEM, nói thêm để hướng tới phát triển kinh tế số trong thời gian tới, Việt Nam cần cân nhắc một số nhóm giải pháp như bảo đảm môi trường an toàn, an ninh mạng song song với tạo thuận lợi cho kinh tế số; hoàn thiện chính sách cạnh tranh. Đặc biệt, tăng cường hiệu lực bảo hộ sở hữu trí tuệ, gắn với thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới (CPTPP, EVFTA )…