Doanh nghiệp muốn tìm vắc xin cùng Chính phủ

Kinh nghiệm xã hội hóa của Indonesia Theo chia sẻ của một thành viên Hội đồng cấp phép lưu hành thuốc/vắc xin, Bộ Y tế đứng ra đàm phán, mua vắc xin. Ngoài ra, các DN có thể tự nhập khẩu, phân phối tiêm dịch vụ. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia này, DN tự nhập khẩu cũng cần có các điều kiện cơ bản như: có chức năng nhập khẩu dược; có điều kiện về kho bảo quản (bảo quản vắc xin Covid-19 đòi hỏi điều kiện rất cao). Song, việc nhập khẩu cũng còn khó khăn do tiếp cận vắc xin và giá cao (đàm phán Chính phủ giá thường sẽ thấp hơn hẳn, dù cùng 1 vắc xin, nhà cung ứng). Bộ Y tế đang xây dựng đề án cung ứng vắc xin phòng dịch, sẽ có các hướng dẫn cụ thể về tiếp nhận, phân phối vắc xin Covid-19, bao gồm việc triển khai tiêm dịch vụ. Trong khi đó, ông Cao Hoàng Nam, Giám đốc đối ngoại và truyền thông PepsiCo, gợi mở mô hình chương trình “Hỗ trợ song hành vắc xin” của Indonesia đã có những mục tiêu hết sức táo bạo. Cụ thể, chính phủ Indonesia cho phép DN đóng góp mua vắc xin tiêm phòng cho người lao động và gia đình (chi phí khoảng 1,6 triệu đồng). Chương trình do Kadin (Phòng Thương mại Indonesia) và các hiệp hội DN phối hợp cùng Bộ Y tế triển khai. Tính đến ngày 22.5, tại quốc gia này đã có 22.000 DN tham gia với 2 mục tiêu chính: thứ nhất, sẽ có khoảng 80 triệu người được tiêm chủng vào tháng 8 - 9.2021; thứ hai, đạt 2/3 dân số tiêm chủng vào tháng 3.2022. Bộ Y tế Indonesia chỉ định đầu mối là công ty và cơ sở y tế được ủy quyền để nhập khẩu và tiêm chủng. Kadin và các hiệp hội nộp danh sách tiêm, Bộ Y tế sẽ có cơ sở dữ liệu quốc gia để đưa người được đăng ký sang danh sách khác, tránh việc trùng lặp. Cuối cùng, DN đăng ký mua và tiêm vắc xin. Indonesia cũng đề ra một số quy định khác như: chương trình này phải áp dụng các loại vắc xin khác với chương trình của chính phủ, các vắc xin theo quy định là được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế chấp thuận và chỉ định hệ thống bệnh viện tư nhân tham gia. Liên Châu - Tiêu Phong