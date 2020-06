Doanh nghiệp sắp phá sản mới được hỗ trợ ?

Gói cho DN vay 16.000 tỉ đồng trả lương cho người lao động nghỉ việc với lãi suất 0% đến nay chưa giải ngân được đồng nào cũng vì lý do tương tự. Ông Phan Văn Việt, Phó chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, Tổng giám đốc VietThang Jeans, cho biết ngoài điều kiện về không có doanh thu, gói này còn đưa ra điều kiện “20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên”. “Không lẽ DN cho người lao động nghỉ việc mới có thể tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất 0%?”, ông Việt đặt câu hỏi và phân tích, để giữ chân người lao động trong mùa dịch Covid -19, các DN dệt may đã phải nghĩ ra nhiều cách để có thể duy trì hoạt động như chuyển sang sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ lao động hoặc cho người lao động nghỉ luân phiên thay vì cho họ nghỉ luôn... Nếu người lao động nghỉ 20% trở lên, thì không DN nào đáp ứng được. “Ngân hàng (NH) nên cho DN vay vốn lãi suất 0% trả lương để duy trì lực lượng lao động làm việc, vừa đảm bảo vấn đề an sinh xã hội”, ông Việt đề xuất.