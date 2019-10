Doanh nhân sẽ làm chủ cách mạng công nghiệp 4.0

Ngược về năm 2009, khi ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Thế giới di động (MWG), tuyên bố muốn làm một cuộc cách mạng trong ngành điện thoại di động ở VN, mọi người đều cười. Nhưng giờ đây, công ty của ông đã trở thành hãng kinh doanh điện thoại di động hàng đầu VN và là một trong những công ty niêm yết lớn nhất nước với vốn hóa 1,7 tỉ USD, luôn dẫn đầu trong top 50.

Kết quả, cứ tính trung bình mỗi năm MWG tăng trưởng doanh thu khoảng 50%, thì sẽ thấy mục tiêu 10 tỉ USD không phải xa vời.

Sẵn sàng đổi mới, đột phá để đi tắt đón đầu, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn còn khá nhiều tâm tư đối với chính sách phát triển CMCN 4.0. Được biết đến với vai trò là một start-up công nghệ thuần Việt hoạt động trong lĩnh vực gọi xe đang gặt hái được nhiều thành công trong thời gian vừa qua với ứng dụng gọi xe "be", Tổng giám đốc Tập đoàn Be Group Trần Thanh Hải kiến nghị : “Thay vì gia công cho người nước ngoài như trước kia thì bây giờ chúng ta phải có những ứng dụng riêng của VN, Be Group đang đầu tư nghiêm túc cho những nguồn lực để phát triển các ứng dụng. Hiện nay, nếu cứ chiếu theo khung pháp lý hiện hành thì chúng tôi sẽ bị chậm hơn so với các đối thủ nước ngoài. Cái mà doanh nghiệp rất cần là khung pháp lý. Ngoài ra, điều chúng tôi cần nữa đó là những chính sách hỗ trợ của Chính phủ để thúc đẩy sáng tạo các ứng dụng CNTT, thuế, ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ứng dụng CNTT".