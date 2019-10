Phát triển đô thị thông minh còn nhiều lúng túng

Đây là một trong những nội dung chính tại hội thảo “Xây dựng đô thị thông minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia” diễn ra ngày 2.10. Hội thảo nằm trong Diễn đàn cách mạng công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế T.Ư tổ chức tại Hà Nội.

Là đơn vị đang tư vấn xây dựng cho khoảng 20 đô thị thông minh , ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc Trung tâm giải pháp, tích hợp hệ thống thuộc Công ty công nghệ thông tin VNPT, giải thích: TP thông minh tương lai sẽ kết nối tất cả các dịch vụ với hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, AI trong giao thông thông minh ứng dụng camera giám sát lưu lượng, nhận diện biển số, phát hiện sai làn, vượt đèn đỏ. Trong lĩnh vực an ninh có thể nhận diện đám đông, dao, súng; nhận diện khuôn mặt đối tượng khả nghi. Đặc biệt, với AI, các đô thị thông minh sẽ chuyển đổi chính phủ “giấy” sang chính phủ điện tử thông qua quản lý định danh công dân từ giấy tờ tùy thân, số điện thoại, sinh trắc học; số hóa văn bản…

Tuy nhiên, đại diện VNPT và nhiều doanh nghiệp (DN) tham dự hội thảo đều băn khoăn bởi một trong những thách thức đối với việc xây dựng đô thị thông minh tại VN là việc chưa hình thành nên các hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn do tính chất liên ngành, liên quan tới nhiều lĩnh vực. Hệ thống cơ sở dữ liệu cũng đang bị phân tán, cát cứ tại nhiều ngành, số lượng các ứng dụng, dịch vụ được tích hợp còn thấp, chưa kết nối liên thông. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư để xây dựng đô thị thông minh rất lớn, trong khi nguồn ngân sách còn hạn hẹp, chia sẻ cho nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Các DN mong muốn sớm có các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về đô thị thông minh. Các địa phương phải có hệ thống cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin, bảo mật thông tin riêng tư phải được đảm bảo...