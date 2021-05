Doanh thu thị trường chứng khoán Việt Nam gần ngang bằng Singapore

“Trỗi dậy và tỏa sáng” là nhận xét mà báo cáo đề cập đến thị trường chứng khoán Việt Nam khi HSBC cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh toàn diện về thị trường này. “Một thị trường chứng khoán cận biên mà chúng tôi đã quan tâm và ưa thích trong một thời gian. Và chúng tôi không phải là những người duy nhất”, báo cáo nhận xét.

113.000 tài khoản giao dịch nội địa đã được mở mới trong tháng 3, một con số kỷ lục, nâng tổng số tài khoản lên 3,02 triệu. Kết quả là giá trị giao dịch đã tăng từ mức 596 triệu USD trong tháng 3 lên 725 triệu USD trong tháng 4 - một năm trước, con số này chỉ là 130 triệu USD. Như vậy, doanh thu thị trường Việt Nam hiện nay gần như ngang bằng với Singapore và hơn hẳn Malaysia và Indonesia. Chỉ số VN-Index tăng 12,4% từ đầu năm đến nay, vượt qua tất cả các chỉ số chính trong khu vực và lần đầu tiên đã vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1.200, mức chưa từng được phá vỡ kể cả trong các thời điểm tăng giá của thị trường trước đó vào năm 2007 và 2018.

Việc kiểm soát hiệu quả Covid-19 dẫn tới sự phục hồi mạnh mẽ về tăng trưởng kinh tế và thanh khoản trong nước đã tiếp sức đà tăng, vốn đang được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư cá nhân mới. Trong khi điều này làm tăng rủi ro biến động, HSBC không thấy rủi ro điều chỉnh lớn - với lãi suất huy động giảm và giá vàng chịu áp lực, không có nhiều lựa chọn thay thế cho khối lượng thanh khoản này. Và triển vọng đối với cổ phiếu là sáng sủa - sự phục hồi kinh tế được xác nhận bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý 1/2021, với doanh thu tăng 24,8% và lợi nhuận ròng tăng 51,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

HSBC tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ khó mà làm ngơ Việt Nam lâu hơn nữa. Bởi những lý do như Việt Nam mang lại cơ hội cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận (risk-reward) thuận lợi tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng bền bỉ nhất; thị trường ngày càng có thanh khoản cao hơn; tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOLs) - vốn là một vấn đề đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhưng đó không phải là một yếu tố ngăn cản giao dịch. Trong số 30 công ty lớn trong danh mục VN30 Index, có 24 công ty còn room cho nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, cổ phiếu đã đạt đến mức giới hạn sở hữu nước ngoài có thể được mua bằng cách trả chênh lệch giá. Khi những cổ phiếu này đã tạo được tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhưng giao dịch ở mức định giá rẻ hơn so với các công ty khác ở châu Á, mức chênh lệch giá trở nên không quá lớn. Hơn nữa, các cải cách chính sách đang được tiến hành, mặc dù chậm, nhưng tích cực đối với thị trường. Cuối cùng là định giá hấp dẫn, hợp đồng tương lai VN-Index kỳ hạn 12 tháng đang giao dịch ở mức PE 15,1 lần, ít hơn 5,3% so với trung bình 5 năm và kỳ hạn 12 tháng ở mức PB 2,5 lần, ít hơn 2,9% so với trung bình 5 năm.