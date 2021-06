Đơn hàng tươi sống, đông lạnh trên chợ online tăng 10 lần

Thông tin thống kê từ sàn thương mại điện tử Lazada cho thấy chỉ ghi nhận trong tháng 4, mức tăng trưởng toàn sàn đã đạt mức hơn ba chữ số, trong đó, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tăng hơn gấp 3 lần so với đợt giãn cách xã hội lần đầu của cả nước vào tháng 4.2020. Đặc biệt, các mặt hàng tươi sống và đông lạnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng tay hay các vật dụng bảo hộ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Tuy nhiên, do nguồn cung đã ổn định và người tiêu dùng không còn tâm lý tích trữ nên không xảy ra tình trạng cháy hàng hay khan hiếm hàng hóa.