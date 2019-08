Đóng cửa đường lăn S3 tại Nội Bài 5 ngày để sửa chữa

Lý do, qua thời gian khai thác, thời tiết nắng nóng và mật độ khai thác máy bay qua đường lăn S3 quá lớn, nên xuất hiện vệt hằn lún tại vị trí càng sau bánh máy bay. Do công trình nằm trong khu vực đang khai thác và hoạt động bay thường xuyên, nên phải được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, kết hợp với các phương án tổ chức thi công chặt chẽ.

Hiện trong khung giờ cao điểm từ 9 - 14 giờ hằng ngày, các hãng hàng không đang khai thác khoảng 40 chuyến/giờ tại Nội Bài. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 18 chuyến/giờ, Vietjet 6 chuyến/giờ, Jetstar Pacific 3 chuyến/giờ, Bamboo Airways 2 chuyến/giờ, còn lại là các chuyến bay của hãng hàng không nước ngoài. Các hãng cũng đã cam kết sẽ điều chỉnh, tiết giảm các chuyến bay trong khung giờ cao điểm để phục vụ việc thi công.

Cũng liên quan đến nguy cơ mất an toàn do sự xuống cấp nhanh chóng 2 đường băng tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất , tại buổi giao ban của Bộ GTVT hôm qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng cần báo cáo chuyên đề với Thủ tướng và Thường trực Chính phủ tìm cơ chế tháo gỡ. Cụ thể, theo ông Thể, 2 đường băng tại đây xuống cấp, nguy cơ mất an toàn rất lớn, trong khi Tổng công ty cảng hàng không VN (ACV) có tiền nhưng không thể đầu tư, nâng cấp do vướng cơ chế.