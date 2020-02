Đồng loạt hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch

Sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp Chiều 7.2, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp phòng chống dịch. Cụ thể, cùng với việc yêu cầu thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ để phản ứng nhanh trước các khó khăn liên quan đến sản xuất của DN, đến hàng hóa xuất khẩu, các đơn vị liên quan xây dựng các chính sách cụ thể, trong đó có việc xem xét để giảm giá điện cho các DN chế biến nông sản hoặc DN kinh doanh kho lạnh nhằm tạo điều kiện giúp bảo quản, tiêu thụ nông sản do xuất khẩu giảm sút. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhận xét: “Chúng ta nên xem xét có chính sách giãn, giảm thuế cho các DN. Như hàng không bị ảnh hưởng nặng thì có nên giảm giá nhiên liệu bay hay không?”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta nên bỏ tiền ngân sách trước để hỗ trợ, bởi DN còn thì ngân sách còn”. Tương tự, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng rất cần phải có gói kích cầu, cả những cơ chế trong thẩm quyền mà Bộ Công thương quyết được lẫn kiến nghị, đề xuất với Chính phủ. Trong khi đó, ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho hay việc xuất khẩu bằng đường bộ có những khó khăn nhất định do quy định y tế giám sát chặt với người lái xe hoặc chính sách hạn chế tụ tập đông người của nước bạn nên cần tính phương án chuyển hàng sang đường biển (với xuất khẩu chính ngạch). “Trong thời gian đầu, nhà nước cũng nên có hỗ trợ để vừa giảm chi phí vận tải, vừa để DN quen dần”, ông Chinh đề nghị. Theo Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, trong bối cảnh dịch còn phức tạp thì thương mại điện tử sẽ là kênh tiêu thụ hàng hóa tốt do hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch hơn. Chí Hiếu