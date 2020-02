Dự án của Công ty HDTC không cần giấy phép xây dựng

Dự án khu đô thị An Phú - An Khánh từng bị dừng thi công với lý do không có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, mới đây Bộ Xây dựng cho biết dự án thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

