TP.HCM: Bị 'treo' 20 năm, người dân muốn tái định cư tại chỗ

Quy hoạch 20 năm trước, nay không còn phù hợp Trước đó, tháng 1.2017, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ; theo đó giao UBND Q.2 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, có ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị An Phú - An Khánh, thuộc các phường: Bình An, An Phú, Bình Khánh (Q.2) do Công ty HDTC làm chủ đầu tư. Ngay sau đó, chủ đầu tư đã trình hồ sơ điều chỉnh. Trong đó, riêng điều chỉnh một phần diện tích mặt tiền đường Lương Định Của nói trên mà 20 năm trước quy hoạch công viên cây xanh, thì phương án chỉ hoán đổi vị trí cũng thuộc phạm vi khu đô thị, không làm ảnh hưởng đến mật độ cây xanh. Theo báo cáo của UBND Q.2 gửi UBND TP.HCM, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất trong diện quy hoạch, hài hòa lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp UBND Q.2 khẳng định dự án bắt đầu triển khai thực hiện từ những năm 1998 - 2000, nhưng đến nay nhiều hạng mục công trình cơ bản (như nhà ở, hạ tầng xã hội, kỹ thuật, công viên cây xanh…) vẫn chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân chủ yếu do chưa hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (phương án duyệt đền bù 20 năm trước quá thấp, và do quy hoạch bị “treo” nên đến nay không còn phù hợp nữa). Đặc biệt, UBND Q.2 cũng khẳng định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của dự án phê duyệt từ năm 1999, đến nay không còn phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng tại địa phương, đồng thời không phù hợp các đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 5 khu ở đã được phê duyệt và triển khai xây dựng thực tế giai đoạn 2007 - 2011.