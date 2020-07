Dự án Nhổn - ga Hà Nội kéo dài, nhà thầu đòi bổ sung chi phí

Theo UBND TP.Hà Nội - chủ đầu tư (CĐT), dự án được chia thành 9 gói thầu chính, khởi công từ tháng 6.2010, sau hơn 10 năm mới đạt 62% khối lượng, trong đó, đoạn đi trên cao đạt 73,28%. Mục tiêu Hà Nội đặt ra là dự án phải khai thác đoạn trên cao trong năm 2021 và toàn tuyến vào năm 2022, dù theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào tháng 9.2017.

Đáng chú ý, do dự án phát sinh thời gian, các nhà thầu quốc tế yêu cầu CĐT bổ sung chi phí rất lớn. Cụ thể, gói thầu xây lắp CP01 ký với Công ty TNHH Dealim ( Hàn Quốc ), thời gian thực hiện 30 tháng từ ngày khởi công (4.7.2014), tối đa sau 30 ngày kể từ ngày khởi công nhà thầu được quyền tiếp cận công trường. Song, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và di dời công trình, CĐT đã chậm bàn giao mặt bằng khoảng 18 tháng so với cam kết. Cùng với vướng mắc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thủ tục tạm ứng, gói thầu CP01 phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng là 26,5 tháng. Nhà thầu Daelim đã đề nghị phía Hà Nội bổ sung 19,1 triệu USD từ đầu năm 2018. Sau một thời gian dài đánh giá, tham vấn các đơn vị tư vấn, giá trị bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện gói thầu này được tạm chốt là 6,6 triệu USD, giảm 12,5 triệu USD so với kiến nghị của nhà thầu.