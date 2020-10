Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 7,1% vào năm 2021

Theo đánh giá từ báo cáo, đà hồi phục của nền kinh tế tạm thời bị ảnh hưởng trong quý 3 do đợt dịch thứ 2 và UOB kỳ vọng sự hồi phục sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn vào quý 4. Vì vậy, UOB dự báo mức tăng GDP của Việt Nam vào quý 3 là 3% (giảm so với mức dự báo trước đó là 4,5%) và quý 4 là 4% (trước đó dự báo là 5,5%). Điều đó sẽ khiến dự báo tăng trưởng của cả năm 2020 là 2,8% thay vì mức 3,5% đưa ra trước đó nhưng sẽ đạt tới 7,1% vào năm 2021, tăng so với mức dự báo 6,6% trước đây.