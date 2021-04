Du lịch lấy đà hồi phục

Sôi động khách đặt tour

Từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường du lịch nội địa đã khởi động trở lại với nhiều tín hiệu tích cực. Hình ảnh những đoàn khách từ nhóm nhỏ gia đình cho tới khách MICE, team building vài chục người liên tục được các doanh nghiệp (DN) lữ hành cập nhật.

Mùa hè có ý nghĩa rất lớn đối với ngành du lịch, chiếm khoảng 70% doanh số kế hoạch của năm của các doanh nghiệp. Do đó, đây là thời điểm hết sức quan trọng Ông Nguyễn Minh Mẫn, Công ty TST Tourist Vừa cùng hội bạn đi nghỉ cuối tuần tại Đà Lạt cách đây 2 tuần, anh Đức Cường (ngụ Q.7, TP.HCM) tiếp tục liên hệ với một số công ty du lịch để hỏi về tour đi miền Tây dịp lễ 30.4 - 1.5 tới. "Không hiểu sao bây giờ lại "máu" đi du lịch thế. Trước cùng lắm 1 năm đi 1 - 2 chuyến thôi, từ năm ngoái đến nay cứ rảnh là đi, dịch "êm" là xách ba lô lên đường. Bình thường mình chỉ rủ 1 - 2 bạn đi kiểu phượt, tự túc, lễ nghỉ dài ngày đón bố mẹ vào chơi nên tính đặt tour, cả nhà đi cho tiện", anh Cường chia sẻ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị - Truyền thông Công ty lữ hành Fiditour, cho biết tình hình khách đặt tour lễ 30.4 -1.5 đã bắt đầu sôi động. Đến thời điểm này, lượng khách đặt dịch vụ (tour trọn gói, combo và dịch vụ từng phần) đã chiếm khoảng 40 - 50% kế hoạch kinh doanh dịp lễ này của Lữ hành Fiditour - Vietluxtour. Dự kiến cao điểm sẽ từ giữa đến cuối tháng 4 vì du khách nội địa thường đặt dịch vụ vào sát ngày khởi hành.

“Do ảnh hưởng từ dịch

Covid-19, nhu cầu du khách thuê ô tô du lịch cũng có xu hướng tăng. Những điểm đến gần TP.HCM như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt… trở lại trong “top” các điểm đến gần được du khách ưa chuộng với phương tiện di chuyển bằng ô tô, vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn cũng vừa an toàn hơn trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát như hiện tại”, bà Thu thông tin.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, trong bối cảnh du lịch nội địa đang là thị trường chính như hiện nay, nhu cầu và hành vi du lịch của du khách chịu ảnh hưởng nhiều bởi tình hình dịch bệnh. Ở thị trường khách lẻ, một số phân khúc khách có xu hướng dịch chuyển sang hình thức tour thiết kế theo yêu cầu riêng của nhóm khách hoặc tour free & easy để linh hoạt trong hoạt động du lịch của nhóm khách mình - những người biết rõ lịch sử dịch tễ của nhau. Tuy tình hình hiện tại không tương đồng về nhiều yếu tố so với cùng kỳ các năm trước để có thể so sánh tổng quan nhưng cũng có thể thấy tỷ lệ du khách chọn hình thức tour thiết kế theo nhu cầu, free & easy đang có chiều hướng tăng, đặc biệt với loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh và những điểm đến đang là "hot trend" trên mạng xã hội Tại Vietravel, từ đầu tháng 3, mỗi ngày lượng khách đăng ký tour tại công ty vào khoảng 2.000 lượt. Trước tín hiệu khả quan đó, Vietravel đang tiếp tục dồn lực "thúc" các tour du lịch phục vụ cho du khách dịp lễ 30.4 - 1.5. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, chia sẻ: "Dự kiến dịp lễ này, Vietravel sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách lẻ với các điểm đến được lựa chọn nhiều nhất là Sa Pa, Hạ Long, Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt. Mặc dù là dịp lễ, nhưng giá tour tại Vietravel khá tốt so với mặt bằng chung trên thị trường, bởi lợi thế khi Tập đoàn Vietravel Holdings sở hữu Hãng hàng không Vietravel Airlines bay đến các điểm du lịch trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng , Đà Lạt và Phú Quốc. Tỷ lệ khách book tour lễ tại Vietravel tính đến nay đã vào khoảng 75% so với kế hoạch".

Mùa du lịch hè bắt đầu sôi động Ảnh: Phạm Bá Duy - Lâm Viên - Nguyễn Long

Khách nội thành “thượng đế”

Theo khảo sát, mặc dù dịp lễ nhưng giá tour năm nay khá tốt so với những năm trước do các đơn vị cung cấp dịch vụ, vận chuyển, điểm tham quan đều chung tay với các hãng lữ hành đưa ra mức giá kích cầu.

Tại Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, bà Trần Thị Bảo Thu thông tin ghi nhận nhu cầu khách đặt dịch vụ khách sạn 4 - 5 sao có xu hướng tăng, chương trình chủ yếu là nghỉ dưỡng, thư giãn, ít hoạt động ngoài trời do thời tiết đang mùa nắng nóng. Nguyên nhân, giá dịch vụ thời điểm này đang rất ưu đãi, đặc biệt là dịch vụ lưu trú giảm từ 20 - 30% so với cùng kỳ các năm trước dịch nên cùng ngân sách đó, du khách có thể chọn dịch vụ cao hơn.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing Công ty TST Tourist, phân tích sau thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh, từ địa phương cho tới các DN du lịch đều đã ý thức sâu sắc muốn tồn tại phải làm mới sản phẩm, thay đổi cấu trúc sản phẩm, tập trung 100% vào thị trường nội địa, thay vì chỉ coi khách ngoại là “thượng đế” như trước. Đơn cử như Đà Nẵng, Hội An, một số dịch vụ như tour du thuyền cao cấp gần như chỉ dành cho khách nước ngoài, nay tour du thuyền đã được xây dựng đa dạng hơn, dịch vụ cao cấp nhưng giá hợp lý hơn, phù hợp với nhu cầu của khách nội.

Địa phương chủ động làm mới sản phẩm, vận tải và lưu trú cũng giữ giá thấp để tour nội địa trở nên hấp dẫn hơn. Cùng với đó, các công ty lữ hành thay vì xây dựng những đoàn khách đông, đã linh hoạt hình thành nhiều gói quy mô nhỏ, lịch khởi hành rộng, phù hợp nhu cầu của từng nhóm khách. “Sản phẩm du lịch trong nước đang khiến khách nội ngày càng happy (hạnh phúc)”, ông Mẫn nói.

Sẵn sàng vực dậy từ cao điểm hè

“Mùa hè có ý nghĩa rất lớn đối với ngành du lịch, chiếm khoảng 70% doanh số kế hoạch của năm của các DN. Do đó, đây là thời điểm hết sức quan trọng. Lễ 30.4 - 1.5 là thời điểm khởi động tháng 4 - sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn - kết nối với cao điểm hè. Nếu cả 2 dịp tới đều thành công sẽ thúc đẩy cho cả năm 2022. Từ đây, các công ty lữ hành inbound tiếp tục cập nhật thông tin khách quốc tế, các quốc gia an toàn, tìm kiếm cơ hội kết nối thị trường cùng với tiến trình triển khai “hộ chiếu vắc xin”. Du lịch sẽ dần khôi phục”, ông Nguyễn Minh Mẫn kỳ vọng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) dự báo quá trình phục hồi du lịch quốc tế có thể bắt đầu từ quý 3/2021. Hiện nay chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đang được các nước khẩn trương triển khai, là cơ sở để kỳ vọng các hoạt động du lịch cả nội địa và quốc tế sẽ sớm bình thường trở lại. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn có thể diễn ra phức tạp và khó lường. Vì vậy, nỗ lực phục hồi du lịch VN cần tính toán đa phương diện, phù hợp xu hướng và có cơ sở thực tiễn để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.