Du thuyền hạng sang dồn dập cập cảng Việt Nam

Khách tàu biển tăng đột biến

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Du lịch VN, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 4 ước tính đạt hơn 1,4 triệu lượt người, tăng 4,2% so với tháng trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không tăng 5,9%; bằng đường bộ giảm 10,3%. Đặc biệt, lượng du khách tàu biển tăng mạnh 120,5%. So với cùng kỳ năm ngoái, khách đến bằng đường biển ghi nhận mức tăng 99,4%.

Trong khi chờ có một cảng chuyên dụng cho du thuyền tại TP, những tàu lớn trên thế giới với lượng khách khổng lồ tới, nhưng không ai đón tiếp sẽ bỏ đi. Đây là chuyện không thể chấp nhận được, cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán này TS Hà Bích Liên Trả lời Thanh Niên chiều 1.5, ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Công ty du lịch Viet Excursions, cho biết dù là ngày lễ nhưng công ty ông vẫn đang tất bật chuẩn bị đón 900 khách quốc tế từ Mỹ trên chiếc tàu cao cấp Crystal cập cảng Hiệp Phước (TP.HCM) vào sáng mai (3.5).

“Những khách này đa phần là khách đẳng cấp cao, họ sẵn sàng chi trả tới 250.000 USD cho 1 chuyến du ngoạn 3 tháng trên biển nên họ đòi hỏi dịch vụ cũng phải tương xứng với số tiền bỏ ra. Từ đồ ăn thức uống tới điểm đến, dịch vụ vui chơi giải trí, tất cả đều phải thật hoàn hảo nên chúng tôi cũng hơi căng thẳng, phải lo chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng”, ông nói.

Theo ông Xuân Anh, từ đầu năm đến nay, Viet Excursions nhận lịch đón tàu dồn dập, trung bình khoảng 2 - 3 ngày lại có 1 tàu cập cảng. Riêng ngày 16.4 vừa rồi, Viet Excursions và Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cùng lúc đón hai tàu biển, tàu Ms Europa 2 cập Cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), Hiệp Phước, TP.HCM và tàu Genting Dream cập cảng Nha Trang với tổng cộng 4.100 khách.

“VN có đường biển dài và hầu hết TP ven biển đều có cảng. Hệ thống cảng biển trải dài là một trong những ưu điểm lớn nhất để chúng ta phát triển du lịch tàu biển. Trong các tỉnh thành, tiềm năng của TP.HCM lớn hơn cả vì hầu hết khách tàu biển là khách lớn tuổi, cái tên “Sài Gòn - TP.HCM” có một sức hút rất lớn đối với họ. TP.HCM cũng là điểm đến duy nhất tàu có thể cập cảng ngay tại trung tâm và một TP lớn nhất nước sẽ tạo ra nhiều cơ hội vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực nhiều hơn. Đây là lý do vì sao dù tàu có cập cảng Cái Mép - Thị Vải dưới Vũng Tàu hay những cảng lân cận thì cũng có tới 2/3 khách chọn tới thăm TP.HCM ”, vị này lý giải.

Tháo nút thắt hạ tầng

Tiềm năng rất lớn, nhưng du lịch tàu biển VN vẫn phát triển chậm bao năm chưa thể bứt phá.

Trên bản đồ du lịch tàu biển thế giới, châu Á là điểm đến hấp dẫn với 288 điểm được lựa chọn trở thành điểm dừng chân của các hãng du thuyền. Trong đó, VN đứng thứ 4, sau Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Thế nhưng số liệu từ Tổng cục Du lịch cho thấy, lượng khách du lịch tàu biển đến nước ta trung bình chưa tới 300.000 lượt/năm với gần 500 chuyến tàu cập cảng, tức chỉ chiếm từ 2,5 - 3% tổng lượng khách quốc tế.

tin liên quan 'Mục sở thị' Cảng tàu khách du lịch quốc tế đầu tiên của Việt Nam Tại tọa đàm "Công tác quản lý nhà nước về du lịch của TP.HCM - 25 năm thành công và thách thức" do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức năm 2018, câu chuyện đáng buồn do TS Hà Bích Liên chia sẻ đã chỉ rõ nút thắt của du lịch tàu biển VN. Cụ thể, bà Liên kể ngày 16.4.2018, tàu Ovation of The Seas mang theo 4.000 du khách (chủ yếu quốc tịch Mỹ, Anh, Canada, Úc...) và 1.600 thủy thủ đoàn cập cảng Phú Mỹ (TP.HCM) nhưng phải lênh đênh ngoài biển mặc dù đã đăng ký trước 18 tháng, vì lý do tàu hàng đã lấp đầy cảng.

Tiếp đến, ngày 1.9.2018, chuyến tàu Voyager of the Seas mang theo 2.800 khách đến TP.HCM đã phải hủy do không có chỗ neo đậu, tàu Ovation of The Seas mang theo 4.800 du khách dự kiến đến TP.HCM ngày 7.10.2018 cũng trong tình trạng tương tự. Hậu quả là rất nhiều công ty lữ hành mất khách, người dân, dịch vụ, thành phố bỏ lỡ nguồn thu lớn.

“Việc thiếu bến đang là nút thắt, là vấn đề “kinh khủng” chặn phát triển du lịch tàu biển tại TP.HCM nói riêng cũng như VN nói chung. Các hãng tàu lớn trên thế giới có thể chở lượng khách rất lớn, từ 3.000 - 5.000 du khách, chủ yếu là khách châu Âu, chi tiêu cao. Nếu tới TP.HCM sẽ mang lại nguồn thu cực kỳ lớn, nhưng có thuyền mà không có bến thì cũng vô nghĩa. Trong khi chờ có một cảng chuyên dụng cho du thuyền tại TP, những tàu lớn trên thế giới với lượng khách khổng lồ tới, nhưng không ai đón tiếp sẽ bỏ đi. Đây là chuyện không thể chấp nhận được, cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán này”, TS Hà Bích Liên nhấn mạnh.

Đồng tình với việc thiếu cảng đáp là trở ngại, tuy nhiên ông Phan Xuân Anh nhận định đây là vấn đề chung của nhiều quốc gia khác, không chỉ VN. Do đó ông đề xuất cần nhanh chóng quy hoạch những điểm đỗ trung chuyển, trong trường hợp tàu lớn không thể cập cảng sẽ có chỗ đậu tạm thời để tàu nhỏ trung chuyển đưa khách vào bến. Bên cạnh đó, mỗi TP cảng, hoặc các TP hút khách như TP.HCM cần hình thành những con đường mua sắm, vui chơi, giải trí, ẩm thực đẳng cấp để phục vụ nhu cầu của đối tượng khách này.