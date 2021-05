Đưa vải thiều lên sàn online

Năm nay là năm đầu tiên quả vải Hải Dương sẽ được bán trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử là Alibaba.com, Voso.vn, Sendo.vn và Lazada.vn.

Tổng giá trị thực tế quả vải năm 2020 đạt 1.166 tỉ đồng, tăng 445 tỉ đồng so với năm 2019. Đặc biệt, có khoảng 1.600 tấn vải được xuất sang các thị trường khó tính, tăng khoảng 1.400 tấn so với năm 2017 và tăng khoảng 1.000 tấn so với năm 2019.