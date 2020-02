Đường sắt sao lại cần ‘giải cứu’?

Tăng giờ chạy tàu Bắc - Nam, sụt giảm thêm sản lượng

Năm 2020, dự báo khó khăn với VNR sẽ tiếp tục gay gắt hơn, khi dự án cải tạo hạ tầng đường sắt Bắc - Nam (từ nguồn vốn 7.000 tỉ đồng) được triển khai. Theo ông Vũ Anh Minh, với đặc thù tuyến đường sắt duy nhất, ngành đường sắt buộc phải vừa khai thác, vừa sửa chữa. Do không thể phong tỏa ảnh hưởng đến tiến độ chạy tàu, việc sửa chữa sẽ phải tranh thủ giữa những quãng nghỉ không có tàu chạy. Một nguồn tin cho biết, theo tính toán sơ bộ, dự kiến tốc độ chạy tàu Bắc - Nam trong giai đoạn sửa chữa (khoảng 2 năm) sẽ kéo dài thêm có thể lên tới 10 tiếng so với hiện nay, kéo theo đó là nguy cơ sụt giảm sản lượng do hành khách bỏ tàu.