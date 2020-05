Ế, BIDV hạ giá phát mãi 55 căn hộ chung cư Era Town

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Gia Định (BIDV Gia Định) vừa tiếp tục thông báo phát mãi 55 căn hộ tại chung cư Kỷ Nguyên (The Era Town) ở quận 7, TP.HCM.

Ngân hàng thông báo giá bán giảm 5% so với các đợt chào bán trước đó ((giá bán bao gồm VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì). Theo đó, 55 căn hộ này được rao bán với giá khởi điểm từ 2,08 tỉ đồng đến 5,26 tỉ đồng.

Chẳng hạn, các căn có diện tích 135,98 m2 được rao bán với giá 2,08 tỉ đồng, tức khoảng 15,3 triệu đồng/ m2; căn hộ có diện tích 161,14 m2 được rao bán với giá 2,37-2,39 tỉ đồng; căn hộ có diện tích hơn 183 m2 được rao bán với giá 2,72 tỉ đồng; căn có diện tích lớn nhất hơn 368 m2 có giá bán 5,26 tỉ đồng, tương đương với 14,3 triệu đồng/m2... Đợt này, thời hạn nhận hồ sơ tham gia của khách hàng mua các căn hộ trên là ngày 22.8.

Đây là lần thứ 4 ngân hàng BIDV gia định rao bán số căn hộ tại Era To wn. Gần đây nhất là vào tháng 2, BIDV thông báo bán phát mại 65 căn hộ với giá khởi điểm từ 2,188 - 5,4 tỉ đồng/căn tương ứng từ diện tích 135,98 m2 đến 368,45 m2. Quy đổi bình quân giá bán của BIDV từ 15 - 16 triệu đồng/ m2.

The Era Town là dự án chung c ư do Công ty cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 4.800 tỉ đồng. Vị trí dự án nằm cuối đường Nguyễn Lương Bằng, cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 5 km và trung tâm quận 1 hơn 12 km. Era Town có diện tích hơn 10 ha, 9 tháp với hơn 3.000 căn hộ bắt đầu bàn giao vào năm 2013.