EVNHCMC hợp tác với FPT để chuyển đổi số toàn diện

Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo cho biết: “Việc thực hiện chuyển đổi số cung cấp thông tin cho khách hàng về ngành điện nhanh chóng, đầy đủ và xác thực hơn. Đặc biệt là module tra cứu và thanh toán tiền điện được triển khai tại các ngân hàng cụ thể hóa được dữ liệu. Đặc biệt, trong lĩnh vực quản trị văn phòng, chuyển đổi số làm thay đổi phương thức điều hành, phong cách lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp , được thể hiện cụ thể qua hệ thống E-Office, bao gồm soạn thảo, soát xét, trình ký, phát hành, triển khai, phản hồi...".

Ông Trương Gia Bình kỳ vọng lớn vào sự hợp tác của hai đơn vị sẽ giúp người dân được thụ hưởng được nhiều tiện ích của việc chuyển đổi số Ảnh: Quỳnh Trân

Đặc biệt trong kinh doanh, chuyển đổi số còn làm thay đổi phương thức điều hành, phong cách lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp , mô hình kinh doanh và phương thức kinh doanh, được thể hiện cụ thể qua các hệ thống đo ghi xa, quản lý khách hàng, phát hành hóa đơn, thanh toán và chăm sóc khách hàng, giúp thay đổi công tác quản lý kỹ thuật thông qua các phần mềm quản lý tập trung: quản lý mất điện, quản lý vật tư thiết bị điện, quản lý vận hành lưới điện cao thế…

Đến nay, mức độ tự động hóa cao trong khâu quản lý vận hành đã giúp EVNHCMC không ngừng nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể số lần mất điện bình quân một khách hàng trong năm (SAIFI) giảm từ 6,72 lần (năm 2015) xuống còn 0,78 lần (năm 2019), tương ứng thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIDI) giảm từ 720 phút (năm 2015) xuống còn 59 phút (năm 2019). Tổn thất điện năng: giảm sâu từ 4,66% (năm 2015) xuống 3,45% (năm 2019) và về đích sớm 1 năm so với chỉ tiêu giao giai đoạn 2016 - 2020. Mức độ hài lòng của khách hàng đối với EVNHCMC năm 2019 là 8,66/10, tăng 0,33 điểm so với năm 2018 và là một trong số ít các đơn vị đạt 8/8 điểm kỹ thuật. Năm 2020, Tổng công ty vừa đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu (Data Center) hiện đại, đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số của EVMHCMC.

Việc chuyển đổi giúp ngành điện đưa công nghệ số vào thay thế nhiều hoạt động của đơn vị Ảnh: Quỳnh Trân

Phát biểu tại lễ ký kết với EVNHCMC, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng: "Chưa từng thấy đơn vị nhà nước nào có khát vọng chuyển đổi số mãnh liệt như EVNHCMC".