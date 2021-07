F0 ‘leo’ vào nhà máy, nhiều lò mổ tại TP.HCM tạm ngưng hoặc giảm công suất

Từ ngày 24.7 đến nay, theo thông báo của Công ty CP Vissan, công ty tạm ngưng do gặp sự cố trong nhà máy nên buộc phải ngưng cung cấp hàng đóng khay và một số mặt hàng cho hệ thống siêu thị. Hiện sản lượng thịt heo tươi sống của doanh nghiệp này giảm khoảng 15 - 20% so với trước đây. Công ty cũng đang rà soát tính toán lại năng lực sản xuất, báo cáo Sở Công thương TP.HCM để thành phố kịp thời có phương án chuẩn bị nguồn hàng thay thế khi cần thiết.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM thông tin, Công ty CP Vissan đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” (3T), trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm công nhân đã phát hiện các ca dương tính nên buộc phải tạm ngưng một số khâu trong nhà máy, trong đó có khâu pha lóc và đóng khay. Đến nay, hoạt động của nhà máy giết mổ vẫn khá linh động và điều chuyển được công nhân bộ phận này sang bộ phận khác để làm, trước mắt, hoạt động giết vẫn duy trì khá ổn định, chỉ khó khăn bộ phận pha lóc phải tạm ngưng, nên không cung cấp thịt sơ chế ra thị trường. Riêng các lò mổ khác trên địa bàn thành phố buộc tạm ngưng hoạt động do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng dịch, không tổ chức được sản xuất theo chuẩn 3T và một số cơ sở giết mổ quy mô lớn xuất hiện F0 đã phải giảm công suất.

Cũng theo thông tin Sở NN-PTNT, hiện TP.HCM cũng có đến 3 cơ sở giết mổ heo thủ công đang tạm ngưng hoạt động do có công nhân bị nhiễm Covid-19. Ngoài ra, nhà máy giết mổ gia cầm An Nhơn tại TP.HCM cũng đã đóng cửa vì phát hiện F0. An Nhơn là nhà máy giết mổ gia cầm duy nhất của TP.HCM, có công suất trung bình từ 60.000 - 100.000 con gà mỗi đêm.