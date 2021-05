Gần 14 tỉ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam sau 5 tháng

Trong đó, có 613 dự án mới, giảm 49,4% so với cùng kỳ nhưng tổng vốn đăng ký đạt gần 8,83 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng vốn FDI góp vốn, mua cổ phần giảm mạnh 59,7% về số lượt và giảm 56,3% về giá trị vốn góp so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn đạt 1,31 tỉ USD.