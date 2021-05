Găng tay y tế, nước sát khuẩn… giả lại ‘tung hoành’

Đáng nói hơn, hàng giả nhưng trên nhãn hàng có cả tem chống hàng giả với đầy đủ mã số, mã vạch “y như thật”.

Nước sát khuẩn giả có cả tem chống hàng giả

Thông tin từ Tổng cục quản lý thị trường (QLTT), Đội quản lý thị trường số 14 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đột xuất điểm tập kết hàng hóa tại tòa nhà Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện và thu giữ 15 thùng (tương đương 300 chai loại 500ml) nước sát khuẩn ta mang nhãn hiệu ASIRUB, công dụng in trên nhãn dán ngoài là “chế phẩm sát khuẩn nhanh dùng trong gia dụng và y tế” của Công ty CP dịch vụ và thiết vị y tế An Sinh. Đáng nói, trên mỗi vỏ chai có dán “xác thực chống hàng giả” đầy đủ mã số, tem, mã vạch.

Đại diện đăng ký và phân phối nhãn hiệu ASIRUB là Công ty CP dịch vụ và thiết bị y tế An Sinh tại Hà Nội đã mang 1 sản phẩm chính hãng so sánh với sản phẩm bị thu giữ cho thấy, các thông số được in trên sản phẩm bị thu giữ tương đối giống với sản phẩm chính hãng. Tuy nhiên, các bên liên quan ghi nhận sản phẩm bị thu giữ có dấu hiệu giả mạo từ chỉ dẫn tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá, giả mạo mã số đăng ký lưu hành đối với sản phẩm ASIRUB của Công ty CP dịch vụ và thiết bị y tế An Sinh.

Nhãn giấy bên ngoài chai nước sát khuẩn ARIRUB giả có màu cam đậm, hàng thật nhãn màu cam nhạt hơn Ảnh: QLTT

Màu sắc của nhãn in bên ngoài 2 sản phẩm có sự khác nhau. Sản phẩm thật có nhãn in màu cam nhạt, còn sản phẩm nghi giả mạo nhãn mác có sắc cam đậm nét hơn.

Làm việc với quản lý thị trường, đối tượng vi phạm khai nhận toàn bộ số hàng hóa được nhập về để đóng gói và chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh. Trên thị trường, giá bán mỗi chai nước sát khuẩn tay hiệu ARIRUB giá 85.000 – 95.000 đồng/chai 500ml, trên Tiki giá 170.000 đồng/chai 1 lít, trên Lazada 130.000 đồng/chai 1 lít…

Kế đó, ngày 20.5, Tổng cục QLTT cũng thông tin, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, kiếm tra và phát hiện xe khách chở hàng hóa, trong đó có 200 chiếc máy đo nhiệt kế hồng ngoại nhãn hiệu CK-T1803 do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Hiện những lô hàng trên đang được lực lượng chức năng niêm phong và tiếp tục xác minh xử lý.

Bí ẩn container gần 15 tấn găng tay y tế nhàu nát tại cảng Cát Lái

Tuồn găng tay y tế đã qua sử dụng vào tiêu thụ

Găng tay đã qua sử dụng nhập về cảng Cát Lái bị hải quan bắt giữ Ảnh: Ng.Ng Trong khi đại dịch đang quay trở lại, việc nhập khẩu và kinh doanh găng tay y tế cũ cũng liên tục xảy ra. Tổng cục Quản lý thị trường mới đây đã có chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch. Theo Tổng cục QLTT, ngày 13.5, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Hưng Yên) phối hợp với cơ quan công an đã kiểm tra phát hiện hơn 1 tấn găng tay cao su không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ GSE (thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Thời điểm kiểm tra, công ty đang thực hiện gia công theo hợp đồng mặt hàng găng tay y tế. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 1.065 kg găng tay cao su bên trong các bao tải dứa không có nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đại diện của công ty cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số găng tay nói trên.

Kế đó, ngày 17.5, tại cảng Cát Lái, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 ( Cục Hải quan TP.HCM ) cũng phát hiện và ngăn chặn kịp thời lô găng tay dạng găng tay y tế đã qua sử dụng nặng 15 tấn từ Trung Quốc vào Việt Nam. Doanh nghiệp nhập khẩu là Công ty TNHH VHC Global (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đứng tên trên tờ khai nhập khẩu, khai găng tay gia dụng sử dụng trong gia đình và mới 100%, trị giá 1,8 tỉ đồng. Song kiểm tra thực tế là găng tay đã qua sử dụng, không nhãn mác, nhàu nát, dính đầy bụi bẩn, mốc hoen ố, được đóng gom trong hàng trăm bao tải dứa… nhiều khả năng đây là găng tay y tế đã qua sử dụng. Theo cơ quan hải quan, đây là lô hàng đầu tiên mà Công ty TNHH VHC Global nhập qua cảng Cát Lái.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH VHC Global được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm nay, tháng 1.2021, do người có tên N.B.K đại diện. Ngành nghề kinh doanh là buôn bán máy móc thiết bị và phục tùng máy móc khác; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; buôn bán vải, hàng may sẵn, giày dép; buôn bán đồ dung khác cho gia đình…

Cũng trên Cổng thông tin này, một đơn vị khác là “Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH VHC Global”, có cùng người đứng tên đại diện N.B.K, địa chỉ đặt tại huyện Bình Chánh, TP.HCM và được thành lập tháng 2.2021. Ngành nghề kinh doanh của địa điểm này có sản xuất, gia công các sản phẩm y tế, găng tay cao su, khẩu trang y tế

Các vụ việc trên đang được cơ quan hải quan điều tra mở rộng. Đại diện Cục Hải quan TP.HCM nhấn mạnh, trong thời điểm dịch bệnh phức tạp hiện nay, việc nhập khẩu lô găng tay cao su đã qua sử dụng sẽ rất nguy hiểm, vì đây là dụng cụ phòng chống dịch, rất dễ là nguồn lây lan bệnh tật vào trong nước nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.