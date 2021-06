Gạo A An nhận giao hàng nhanh miễn phí 'mùa' Covid-19

Trong bối cảnh đó, người dân đã bắt đầu hạn chế tối đa việc di chuyển và tiếp xúc đông người. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, gạo A An tiếp tục duy trì dịch vụ giao gạo nhanh tận nhà; miễn phí giao hàng tại TP.HCM, Hà Nội và miễn phí giao hàng trong khoảng cách dưới 10 km với khách hàng thuộc các tỉnh thành khác. Trong quá trình giao hàng đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp giữ khoảng cách an toàn và cam kết bán đúng giá niêm yết tại tất cả đại lý, siêu thị, điểm bán gạo A An trên cả nước.