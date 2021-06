GDP quý 2 tăng 6,61%

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29.6 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cho thấy tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) quý 2/2021 ước tính tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 0,39% của quý 2/2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6,73% của quý 2 các năm 2018 và 2019.

Tính chung, GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp , 6 tháng đầu năm 2021, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 93.200, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, cả nước có 70.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6.2021 tăng 0,19% so với tháng trước, và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2020. Về hoạt động xuất nhập khẩu, 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỉ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 157,63 tỉ USD (tăng 28,4%); nhập khẩu đạt 159,1 tỉ USD. Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2021 ước tính nhập siêu 1,47 tỉ USD.