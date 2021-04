Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng

Ngày 7.4, trên diễn đàn chăn nuôi Đồng Nai, nhiều nhà chăn nuôi than trời giá Thức ăn chăn nuôi tăng quá, phen này phải đóng chuồng, treo máng, không thể tiếp tục nuôi nữa. Theo phản ánh của các nhà chăn nuôi, chưa bao giờ cám nuôi gà, heo lại tăng mạnh và tăng liên tục trong thời gian ngắn như hiện nay. Còn một chủ trại chăn nuôi tại Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đầu năm đến nay, thức ăn cho gà và heo đã tăng khoảng 5 lần, mỗi lần tăng từ 240 - 400 đồng/kg. Các đại lý cung cấp hàng mới thông báo, khoảng ngày 10.4 tới sẽ tăng tiếp một đợt nữa.

Thức ăn chăn nuôi tăng, kéo theo giá gà tăng mạnh. Ngày 7.4, gà công nghiệp bán ra trên thị trường tăng vọt 5.000 đồng so với những ngày trước, lên 55.000 - 65.000 đồng/kg. Giá lươn nuôi cũng tăng 5.000 đồng so với ngày trước, lên 160.000 - 170.000 đồng/kg, tôm càng xanh có giá 235.000 - 245.000 đồng/kg, cá hú tăng nhẹ 2.000 đồng lên 52.000 - 55.000 đồng/kg; cá điêu hồng nhích 1 giá lên 55.000 đồng/kg...

Không chỉ có thức ăn chăn nuôi, ngay nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng cũng tăng mạnh. Theo phản ánh của chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM), giá các mặt hàng gạch ốp lát, sắt thép, xi măng... tăng 15 - 20% từ đầu năm đến nay. Chủ cửa hàng H.T cho hay các loại vật liệu xây dựng từ đầu năm đến nay không khan hiếm chủng loại vì hàng nhập đã về tương đối ổn định, bên cạnh đó hàng sản xuất trong nước không thiếu. Tuy nhiên, giá tăng do 2 yếu tố: Giá vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài tăng do ảnh hưởng từ Covid-19 và từ tháng 3 cũng vào mùa xây dựng với nhiều công trình, dự án khởi công. Chẳng hạn, thép phi 6, phi 8 từ 13.500 - 14.500 đồng/kg, nay lên 16.000 đồng/kg, có cửa hàng bán 16.500 đồng/kg; thép Việt Nhật phi 22 từ 450.000 đồng nay lên 490.000 đồng/kg, có nơi báo giá 495.000 đồng/kg. “Nếu so với cách đây 1 năm, giá bán lẻ thép trong nước tăng 30 - 40%, thậm chí có những loại tăng đến 60%”, vị này nói.