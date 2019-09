Khó phân biệt hàng vật liệu xây dựng giả, nhái

Hiện có nhiều công ty sản xuất hàng giả thường đến các công trình mua lại các bao bì chính hãng để về tự pha hàng giả vào, sau đó đi phân phối đến các đại lý, cửa hàng bán vật liệu xây dựng với giá rất rẻ.

Đây là công nghệ sản xuất tem giả kiểu mới. Các đối tượng không copy như trước mà chụp ảnh tem thật sau đó in hàng loạt. Người tiêu dùng và ngành chức năng rất khó phân biệt. Trước đó, tại Thái Bình, công an tỉnh đã bắt quả tang một vụ vận chuyển 1,4 tấn tem cửa nhôm nhập ngoại không có hóa đơn chứng từ. Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an Bắc Ninh tiến hành kiểm tra một nhà máy sản xuất tem tại khu công nghiệp Quế Võ và phát hiện cơ sở này đang sản xuất khoảng 60 loại tem khác nhau.