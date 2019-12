Giá cà phê ngày 25.12: Tăng nhẹ trở lại, giá tiêu chờ biến động mới

Giá cà phê đầu giờ sáng nay khu vực Tây nguyên dao động trong khoảng 31.300 - 31.700 đồng/kg. Cụ thể tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) ở mức 31.300 đồng/kg, huyện Di Linh và Lâm Hà có giá 31.400 đồng/kg, tại tỉnh ĐắkLắk, cà phê ở 3 huyện Cư M'gar, Ea H'leo và Buôn Hồ dao động quanh mức 31.500 - 31.600 đồng/kg, Gia Lai 31.600 đồng/kg, Kon Tum 31.700 đồng/kg.

Trên thế giới , giá cà phê robusta trên sàn ICE Europe - London đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam) cũng tăng trở lại. Cà phê robusta giao tháng 3.2020 tăng 15 USD/tấn (tương đương tăng 1,12%) đứng ở mức 1.350 USD/tấn. Tại New York, giá cà phê arabica tháng 3.2020 giảm 5,4 USD ở mức 125,3 cent/lb.

Theo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), nguồn cung toàn cầu sẽ bị thiếu hụt 502.000 bao trong niên vụ 2019/2020. Xuất khẩu cà phê robusta và arabica toàn cầu giảm lần lượt 21,6% và 9%, xuống còn 2,82 triệu bao và 6,08 triệu bao. Báo cáo thị trường cà phê tháng 11 của ICO cũng cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 10 đạt 8,91 triệu bao, mức thấp nhất kể từ tháng 9.2017.

Trong khi đó, giá tiêu liên tục 4 ngày qua đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu vùng Tây nguyên và miền Nam. Giá tiêu hôm nay mức giá cao nhất ở ngưỡng 42.500 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 40.000 đồng tại Đồng Nai và Gia Lai. Cụ thể, giá tiêu tại Bình Phước dừng ở ngưỡng 41.500 đồng/kg; tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi ngang với 42.000 đồng/kg, tại Đắk Nông và Đắk Lắk có giá không đổi, dao động ở mức 41.000đồng/kg, Gia Lai và Đồng Nai giá đi ngang với 40.000đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong vùng trồng tiêu trọng điểm.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, Indonesia là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 2 cho Ấn Độ, đạt 4.700 tấn, trị giá 11,96 triệu USD trong 10 tháng năm nay, tăng hơn 93% về lượng và tăng 4,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 20 ngày đầu tháng 11, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất, có xu hướng tăng tại một số nước sản xuất do nhu cầu tiêu thụ trong mùa đông tăng. Tuy nhiên, giá hạt tiêu được dự báo khó có sự tăng mạnh do áp lực dư cung.