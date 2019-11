Giá tiêu đi ngang sau 2 ngày tăng ‘hỗn’, giá cà phê tăng 4%

Giá tiêu tại Bình Phước là 41.000 đồng/kg, tại Đắk Lắk (Ea H'leo), Đắk Nông (Gia Nghĩa) 40.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cũng ở mức 40.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới , tại sàn Kochi - Ấn Độ, giá tiêu hôm nay giao ngay tăng 100 rupee (tương đương tăng 0,3%) với 33.885 rupee/tạ (khoảng 10,9 triệu đồng/tạ). Trước đó, giá tiêu giao ngay sáng 21.11 tăng 0,85% với mức 33.785 rupee/tạ. Như vậy, giá tiêu trong nước đang tăng theo đà tăng của tiêu thế giới.

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 10.2019 đạt 17.069 tấn, tăng 2.021 tấn, (tương đương tăng 13,43%) so với tháng trước và tăng 2.049 tấn, tức tăng 13,64% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế, khối lượng xuất khẩu hạt tiêu 10 tháng năm 2019 đạt tổng cộng 250.404 tấn tiêu các loại, tăng 42.580 tấn (tăng gần 22%) so với khối lượng xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, về giá trị kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 634,45 triệu USD, giảm 45,49 triệu USD, tức giảm 6,69% so với cùng kỳ.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ, cà phê thế giới tăng mạnh 4% Ng.Ng

Trong khi đó, giá cà phê trong nước hôm nay tăng 200 đồng/kg, ít biến động so với hôm qua (tăng 900 đồng/kg), nhưng giữ mức giá khiến nhà nông “yên tâm”. Giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay giao dịch phổ biến ở mức 33.600 đồng/kg. Một số huyện như Cư M’gar (Đắk Lắk), giá cao nhất 33.700 đồng/kg, những huyện khác trong tỉnh như Ea H’Leo và thị xã Buôn Hồ thấp hơn, khoảng 33.500 đồng/kg. Giá cà phê robusta tại Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum giữ ở mức 33.600 đồng/kg. Tuy nhiên, tại Lâm Đồng, giá cà phê vẫn thấp hơn, 33.000 - 33.300 đồng/kg. Giá cà phê giao tại cảng TP.HCM hôm nay cũng tăng 200 đồng/kg, lên ngưỡng 34.900 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê trên sàn thế giới sáng nay tăng mạnh hơn 4%. Cà phê robusta giao tháng 1.2020 trên sàn Robusta (ICE Futures Europe) tăng 16 USD/tấn, tương đương 1,15%, lên mức 1.402 USD/tấn, giao tháng 3.2020 tăng 20 USD/tấn, tương đương 1,43%, lên mức 1.422 USD/tấn. Giá cà phê arabica giao tháng 12.2019 trên sàn (ICE Futures US) tăng 5,55 USD/tấn, tương đương 5,06% lên mức 1.152 USD/tấn, giá giao tháng 3.2020 tăng 5,30 USD/tấn, tương đương 4,78% lên mức 1.162 USD/tấn…

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam dự báo, sản lượng cà phê niên vụ 2019 - 2020 giảm khoảng 15% so với niên vụ 2018 - 2019 xuống khoảng 25,5 triệu bao do chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng giá trong thời gian qua khiến nhiều hộ dân đã chuyển đổi cây trồng, bỏ cà phê trồng các loại cây khác.