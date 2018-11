Giá cao su phập phồng theo cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Trong tháng 10, xuất khẩu cao su đạt 180.000 tấn, trị giá 233 triệu USD, tăng 17,8% về lượng và 18,3% về giá so với tháng 9; so với cùng kỳ năm trước thì tăng tới 55,4% về lượng và 31% về giá.

Nếu tính chung 10 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cao su đạt 1,21 triệu tấn, trị giá 1,65 tỉ USD, tăng 13,4% về lượng nhưng giảm 7,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do giá cao su xuất khẩu giảm đến 18,6% so với năm 2017.

Thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9.2018, giá xuất khẩu các mặt hàng cao su đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017. Cao su tổng hợp có giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh nhất, giảm 18%, giá cao su SVR 10 giảm 15,7%, SVR 3L giảm 13,7%, SVR 20 giảm 16,3%, Latex giảm 17,1%...

Bộ Công thương dự báo: Ngành cao su Việt Nam sẽ chịu những tác động nhất định bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su chủ lực của Việt Nam với tỷ trọng trên 60% tổng lượng cao su xuất khẩu. Nếu cuộc chiến này không được giải quyết thì với mức thuế cao được áp dụng cho các mặt hàng linh kiện ô tô của Trung Quốc khi xuất khẩu sang Mỹ, ngành cao su Việt Nam chắc chắn sẽ bị tác động tiêu cực.

Bên cạnh Trung Quốc, một thị trường quan trọng của cao su Việt Nam là Hàn Quốc cũng giảm nhập, trong tháng 9 vừa qua, thị trường này giảm đến 22% lượng cao su nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là tốc độ giảm mạnh thứ hai (sau Nhật Bản) trong số các nguồn cung cao su vào Hàn Quốc. Thị phần cao su của Việt Nam ở thị trường Hàn Quốc cũng giảm từ 7,5% năm 2017 xuống còn 6,5% trong năm nay.