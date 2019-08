Giá cao su thấp nhất trong 9 tháng qua

Trên sàn giao dịch hàng hóa Tocom (Nhật Bản), giá cao su chiều nay (26.8) giảm mạnh, kỳ hạn giao tháng 9 giảm đến 5 yen/kg về 157,5 yen/kg. Giao tháng 1.2020 cũng giảm 3,6 yen/kg về 162,2 yen/kg, mức thấp nhất trong 9 tháng.

Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải ( Trung Quốc ) kết thúc giao dịch đêm qua giảm 0,2% xuống 11.380 CNY (1.604 USD)/tấn. Trong khi đó, dự trữ cao su tại Thượng Hải cũng tăng 1,3% so với phiên trước đó.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong 10 ngày đầu tháng 8, giá mủ cao su nguyên liệu tại Đắk Lắk vẫn ở mức thấp, giao dịch ở mức 235 đồng/độ TSC và 240 đồng/độ TSC (TSC% được tính theo công thức lấy trọng lượng mủ mẫu nước (sau khi nướng) chia cho trọng lượng mủ mẫu (trước khi nướng) rồi nhân 100).

Giá giao dịch trên sàn Tocom hôm nay

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 7 xuất khẩu cao su đạt 167.600 tấn, trị giá 234,07 triệu USD, tăng 18,1% về lượng và tăng 24,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Tháng 7 cũng là tháng thứ 3 có giá bán mủ cao su tăng liên tiếp. Lũy kế 7 tháng của năm, xuất khẩu cao su đạt 781.710 tấn, trị giá 1,07 tỉ USD, tăng 10,7% về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu cao su trong tháng 7.2019 bình quân ở mức 1.397 USD/tấn, giảm 1,7% so với tháng trước, nhưng so cùng kỳ tăng 5,7%.