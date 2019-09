Giá dầu Brent 'nhảy vọt' 20%, giá xăng trong nước tăng chiều nay

Cụ thể, giá dầu Brent có lúc tăng gần 20%, lên 70,98 USD/thùng. Theo trang tin giá dầu thế giới, đây là mức tăng cao nhất trong 28 năm qua. Cùng lúc, giá dầu WTI cũng lên gần 60 USD/thùng, tăng hơn 10%. Trước đó, tại phiên cuối tuần, giá dầu WTI có lúc tăng đến 12%.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng vọt sau khi một khu vực khai thác dầu thô của Ả Rập Xê Út bất ngờ bị tấn công hôm 14.9, ước tính thiệt hại gần 5% lượng cung ứng dầu cho thế giới.

Bloomberg nhắc lại câu chuyện giá xăng dầu thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào thời điểm tháng 8.1990 khi cuộc chiến tranh vùng Vịnh diễn ra Iraq đốt 600 giếng dầu của Kuwait và cảnh báo đây mới chỉ là khởi đầu cho việc tăng giá dầu thế giới trước khủng hoảng. Thậm chí, Giám đốc nghiên cứu của Morningstar còn đưa ra dự báo giá dầu Brent có thể lên đến 80 USD/thùng và dầu WTI lên 75 USD/thùng trong nay mai. Tuy nhiên, tất cả còn phụ thuộc vào các phiên giao dịch trong 48 giờ tới.

Theo dữ liệu từ Bộ Công thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này tăng so với kỳ tính giá ngày 31.8. Cụ thể, giá xăng RON 92 trung bình 66,39 USD/thùng, xăng RON 95 là 70,16 USD/thùng, tăng lần lượt 0,2% và 0,3% so với kỳ trước. Bên cạnh đó, giá dầu cũng có xu hướng tăng, có ngày vượt mức 78 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày đầu tháng 8. Theo tính toán của một số doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu khu vực phía nam, nếu liên bộ vẫn duy trì mức trích quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng dầu chiều nay sẽ tăng trở lại khoảng 0,3% so kỳ trước.