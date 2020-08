Giá dầu ngày 4.8.2020: Phục hồi ‘loạng choạng’

Ngày 4.8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 mất 37 cent, tương đương 0,9%, về 40,64 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 10 mất 40 cent, về 40,91 USD/thùng. Tương tự, dầu Brent hợp đồng giao ngay cũng mất 43 cent, tương đương gần 1%, về 43,72 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 10 mất 44 cent, về 43,71 USD/thùng.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất nước là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận lãi ròng 677 tỉ đồng trong quý 2/2020, giảm bớt số lỗ lũy kế từ đầu năm đến hết quý 2 của doanh nghiệp xuống còn 1.216 tỉ đồng. Trong quý 1, việc trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định lên đến 1.500 tỉ đồng đã kéo mức lỗ ròng của Tập đoàn này lên mức lịch sử với gần 1.900 tỉ đồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm mạnh khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sụt giảm mạnh, đặc biệt trong quý 2. Tồn kho quý 2 tăng đến 32% lên mức 8.911 tỉ đồng tính đến cuối tháng 6, trong đó, trích lập dự phòng 148 tỉ đồng. Từ đầu quý 2, giá xăng giảm mạnh nhưng cuối quý tăng, giúp doanh nghiệp giảm bớt lỗ trong 2 quý đầu năm. Trong quý 2, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 26.709 tỉ đồng, giảm 46% so cùng kỳ và thấp hơn cả quý 1. Công ty báo lãi ròng 677 tỉ đồng, giảm 43%. Mức lợi nhuận này nếu so với dự tính trước đó của doanh nghiệp tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là cao gấp đôi. Trước đó, ước tính của ban điều hành Petrolimex đưa ra tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lãi ròng đạt khoảng 350 tỉ đồng.