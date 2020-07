Giá xăng dầu ngày 31.7.2020: 'Bóng ma' Covid-19 kéo giá dầu mất hơn 3%

Kết thúc phiên ngày 30.7, giá dầu thô WTI hợp đồng giao tháng 9 rớt 1,35 USD (3,3%) xuống 39,92 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên sau 3 tuần (từ ngày 9.7.2020) hợp đồng này tuột khỏi mốc 40 USD/thùng. Dầu Brent kết thúc phiên cũng mất 81 cent (gần 1,9%) về 42,94 USD/thùng.

Đến đầu giờ sáng ngày 31.7, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao ngay tăng 26 cent, tương đương 0,68%, lên 40,19 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 thêm 26 cent, lên 40,18 USD/thùng. Dầu Brent hợp đồng giao ngay thêm 28 cent, tương đương 0,65%, lên 43,53 USD/thùng; hợp đồng tháng 9 tăng 36 cent, lên 43,3 USD/thùng.

Theo MarketWatch, các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh do bị sức ép về số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt tại nhiều quốc gia trong bối cảnh các quốc gia sản xuất dầu mỏ chuẩn bị nới lỏng sản lượng từ đầu tháng 8 tới. Bloomberg dẫn báo cáo ngày 30.7 cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng lên 1,43 triệu người trong tuần qua và tăng 12.000 người so với tuần trước đó. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ - ông Jerome Powell - cho rằng, nhịp độ kinh tế đang chậm lại dù còn quá sớm để nói việc chững lại này có bị kéo dài hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định chính số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại trong mấy tuần qua và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được tái áp đặt gây áp lực lên hoạt động kinh tế.

Covid-19 đã tàn phá nặng nề nền kinh tế nhiều quốc gia. Trong quý 2, theo tính toán của Bộ Thương mại Mỹ, GDP của Mỹ lao dốc 9,5% so với quý 1/2020, và sụt tới 32,9% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Bloomberg, con số trên “vẫn còn ít tiêu cực” hơn so với ước tính giảm 34,5%. Đặc biệt, chi tiêu cá nhân vốn chiếm đến 2/3 GDP của quốc gia này tính hết quý 2 đã giảm 34,6% so với cùng kỳ - mức giảm kỷ lục.

Covid-19 khiến tiêu thụ năng lượng tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua (từ tháng 9.1989). Từ tháng 4 năm nay, thời điểm bắt đầu áp lệnh phong tỏa tại một số bang ở Mỹ, tiêu thụ năng lượng ở Mỹ đã giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019. Từ đó, nhu cầu sụt giảm liên tục cho đến nay. Trong khi đó, trên MarketWatch, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận định chính việc gia tăng xuất khẩu dầu của Iraq, tăng 50.000 thùng so với tháng 6, khiến nhà đầu tư lo ngại Nga và Ả Rập Xê Út có thể bắt đầu tháo gỡ thỏa thuận của OPEC+ do Iraq tiếp tục không tuân thủ việc cắt giảm sản lượng.

Ở trong nước, ngày 31.7, theo bảng giá bán lẻ xăng dầu được Petrolimex cập nhật, xăng E5 RON92 giá 14.409 đồng/lít; xăng RON95 14.973 đồng/lít; dầu diesel 12.397 đồng/lít; dầu hỏa 10.279 đồng/lít.