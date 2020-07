Giá xăng dầu ngày 24.7: Rung lắc vì Covid-19

Một số báo cáo gần đây cho thấy, doanh thu từ dầu của các nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới như Ả Rập Xê Út giảm thê thảm, thu nhập từ xuất khẩu dầu của quốc gia này giảm đến 65% theo cập nhật từ Tổng cục Thống kê của Ả Rập Xê Út ngày hôm qua (23.7). Kim ngạch xuất khẩu dầu của nước này đã giảm 11,8 tỉ USD, tương đương 65% so với tháng 5 năm ngoái. Đầu tháng 7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, giá giảm và cắt giảm sản lượng sẽ tác động mạnh đến các nhà xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông và Bắc Phi. Theo đó, tổng thu nhập từ dầu của những quốc gia này dự kiến sẽ giảm 270 tỉ USD trong năm nay so với năm 2019, trong đó có Ả Rập Xê Út - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn của thế giới. Theo dữ liệu vừa được công bố trong đánh giá thống kê hàng năm về thị trường năng lượng thế giới của công ty dầu khí BP (Anh), hơn 50% số dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế mỗi ngày hiện được tiêu thụ ở châu Á. Hầu hết lượng dầu xuất khẩu của thế giới đến từ Trung Đông, nơi rủi ro xung đột vẫn còn cao trong khi phần lớn lượng dầu nhập khẩu của châu Á đều đi qua eo biển Hormuz - “điểm nóng” về tình hình an ninh của khu vực Trung Đông.