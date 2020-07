Giá xăng dầu ngày 22.7.2020: Hạ nhiệt sau khi vọt cao nhất 4 tháng qua

Nhiều ý kiến cho rằng, kết quả cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới sẽ quyết định giá dầu trong tương lai. Trả lời phỏng vấn Business Insider vào tuần trước, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại RBC Capital Market, ông Mitch Helima Croft, nói rằng, nếu ông Joe Biden làm tổng thống Mỹ, về cơ bản, ông có thể đưa Mỹ trở lại bàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran và có khả năng thêm 1 triệu thùng dầu của Iran được tung ra thị trường mỗi ngày. Iran hiện xuất khẩu dầu thô khoảng 100.000 - 200.000 thùng/ngày, trước thời điểm tháng 4.2018, khi chưa bị Mỹ áp lệnh trừng phạt cấm xuất khẩu dầu, mức xuất khẩu của nước này là 2,5 triệu thùng/ngày. Do các lệnh trừng phạt và do khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 , sản lượng dầu của Iran đã giảm xuống dưới 2 triệu thùng/ngày trong quý 2 năm nay. Được biết, Iran hiện tồn kho dầu thô số lượng lớn vì 2 lý do nói trên, lệnh trừng phạt và đại dịch. Đầu tháng 7, Reuters tính toán, Iran có thể còn hơn 50 triệu thùng dầu được lưu trữ trong các tàu chở dầu trên biển và hơn 60 triệu thùng tại các kho trên bờ. Nếu Iran đưa ra thị trường 1-2 triệu thùng dầu mỗi ngày, giá dầu sẽ tăng trong năm tới. Ông Stephen Innes, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại AxiCorp nhận định, nhìn về tương lai, tốc độ giảm nhu cầu dầu trên toàn cầu có thể chậm lại, theo đó, giá dầu tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, ông cảnh báo, ngay cả khi dịch bệnh được “dọn dẹp” hết, các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ, thì các hợp đồng dầu thô trong ngắn hạn vẫn chưa thể nhờ đó mà tăng vọt trở lại, vẫn còn nhiều yếu tố gây suy giảm giá dầu đối với các hợp đồng ngắn hạn.