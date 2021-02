Giá hàng hoá ổn định, lợn hơi dưới 80.000 đồng/kg

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, trên cả nước, một số siêu thị đã mở cửa trở lại như Big C, Saigon Co.opMart, Aeon, MM Mega Market... Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ lớn cũng bắt đầu bán hàng trở lại, chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống.

Mùng 3 Tết Nguyên đán 2021 năm nay trùng với ngày lễ tình yêu (Valentine), nên nhiều cửa hàng hoa tươi đã mở bán, các sạp bán hoa di động cũng nhiều hơn so với ngày hôm trước.

Một số ít cửa hàng tiện ích đã mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân mua sắm đi lễ chùa, chúc tết, như rượu bia, bánh kẹo... giá các mặt hàng này nhìn chung ổn định so với ngày cuối năm và đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng , không có sự tăng giá đột biến ở các hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Tại một số chợ dân sinh, số lượng sạp bán rau xanh nhiều hơn do nhu cầu nhiều hơn so với thịt, thực phẩm tươi sống.