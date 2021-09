Giá hàng hóa sẽ hạ nhiệt từ tuần tới?

Chiều 19.9, chợ online của khu dân cư tại P.9, Q.Tân Bình có người rao bán bún mọc ăn sáng nay (20.9) giá 40.000 đồng/tô. Theo người bán, giá tô bún này có thể rẻ hơn 5.000 đồng nếu họ giảm bớt được chi phí vận chuyển về như cũ. “Phí giao mọc và thịt về thành phố vẫn còn quá cao, giao lẻ từ lò mổ Hóc Môn về Q.Tân Bình một thùng hàng lên đến 150.000 đồng, trong khi trước đây tối đa chỉ 50.000 - 70.000 đồng. Khảo sát cho thấy giá bán lẻ thịt heo, bò tại các siêu thị có vẻ ổn định ở mức cao từ hơn tháng qua, trong khi giá trên các chợ online vẫn mạnh ai nấy ra giá. Chẳng hạn, cửa hàng G Kitchen đang giảm giá các loại thịt heo như thịt đùi, vai, cốt lết từ 197.000 đồng/kg xuống còn 139.000 đồng/kg và thịt xay còn 159.000 đồng/kg, tương đương với giá khi dịch chưa bùng phát. Nhưng các mặt hàng khác vẫn còn mức khá cao như sườn non 304.000 đồng/kg, ba rọi 209.000 đồng/kg, nạc dây 299.000 đồng/kg (tăng 11.000 đồng/kg so với giá tháng 8). Thịt ba rọi heo tại siêu thị Lotte Mart có giá 185.000 đồng/kg, thịt heo xay 158.000 đồng/kg, trong khi trên các chợ online giá ba rọi heo vẫn từ 170.000 - 220.000 đồng/kg, tùy chợ; thịt xay từ 150.000 - 200.000 đồng/kg.

TP.HCM dự kiến gỡ “quota” cho shipper H.M Nguồn tin của Thanh Niên cho biết UBND TP.HCM đã đồng ý cho phép tất cả tài xế theo danh sách các đơn vị đăng ký với Sở Công thương ngày 16.9 được phép hoạt động. Tài xế chỉ cần đáp ứng yêu cầu đã tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 trước 2.9 để đảm bảo yếu tố phòng dịch. Sở Công thương dự kiến nới “quota”, cho phép 90.000 shipper đã đăng ký được phép hoạt động liên quận, huyện và TP.Thủ Đức. Trước đó, các hãng xe công nghệ tính toán nhu cầu đặt hàng của người dân tại TP.HCM trong sáng 16.9 (ngày TP.HCM chính thức cho shipper hoạt động liên quận) tăng khoảng 200 - 300% so với thời điểm trước. Trong khi đó, số liệu từ Sở Công thương cho biết số lượng shipper đăng ký hoạt động của 33 đơn vị sau trong ngày 16.9 là 160.000 người, nhưng thực tế hiện đang hoạt động chỉ có khoảng 20.000 người, rất thấp so với nhu cầu của người dân. Cầu tăng vọt, cung hạn chế khiến giá cước giao hàng vẫn tăng ngất ngưởng và người dân tìm “đỏ mắt” cũng không đặt được shipper.

Khảo sát giá tại các siêu thị cũng cho thấy giá rau củ quả các loại vẫn đang ở mức khá cao so với trước đợt cao điểm dịch. Chẳng hạn, siêu thị Lotte Mart giá cải bó xôi 50.000 đồng/kg, cải ngọt, cải bẹ xanh và rau muống đều 40.000 đồng/kg, hành lá 70.000 đồng/kg, hay tại siêu thị Go! Nguyễn Thị Thập, rau diếp cá vẫn 79.000 đồng/kg, rau om, ngò gai 55.900 đồng/kg, cải ngọt 32.000 đồng/kg. Giá rau xanh trên các chợ online vẫn chưa thấy hạ nhiệt, từ 30.000 - 60.000 đồng/kg, đồng giá 35.000 đồng/kg với nhiều mặt hàng lấy từ chợ đầu mối về… Đặc biệt, một số mặt hàng khô như bún tươi của Safoco giá tại siêu thị Aeon và MM Mega Market từ 18.400 - 19.000 đồng/gói, tại cửa hàng tiện lợi 27.000 đồng/gói và trên các chợ online tự do vẫn giữ giá 29.000 đồng/gói.