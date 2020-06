Giá hạt tiêu ngày 16.6.2020: dậm chân ở mức trên 50.000 đồng

Theo dữ liệu báo cáo sơ bộ của Tổng cục hải quan Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 5 đạt 30.351 tấn các loại, giảm 16,10% so với tháng 4 và giảm 19,93% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 5 đạt 60,9 triệu USD, giảm 16,1% so với tháng trước và giảm 34,66% so với cùng kỳ năm 2019. Giá tiê u xuất khẩu bình quân trong tháng 5 đạt 2.007 USD/tấn, tương đương với giá xuất khẩu bình quân của tháng 4.