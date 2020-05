Giá tiêu tăng lên trên 40.000 đồng/kg

Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), giá tiêu đen tại các khu vực trọng điểm Tây Nguyên hôm nay (14.5) lên mức 40.000 – 43.000 đồng/kg, tăng thêm 300 – 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Cụ thể như tại Gia Lai, giá tiêu tăng ít nhất 300 đồng lên lại mức 40.000 đồng/kg; Đồng Nai lên mức 41.000 đồng/kg; Bà Rịa – Vũng Tàu chốt mức cao nhất ở 43.000 đồng/kg.

Nếu so với tuần đầu tháng 4, giá tiêu đen đã tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg. Riêng giá tiêu trắng ở mức 57.000 - 58.000 đồng/kg, tăng 1,7% so với cuối tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 71.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2019.