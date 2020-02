Giá tiêu ngày 3.2: Bất ngờ lao dốc 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá tiêu giảm mạnh được lý giải do các nhà nhập khẩu chờ vụ thu hoạch của Việt Nam để thu mua giá thấp. Ngoài ra, theo một số thành viên Hiệp hội Tiêu Việt Nam, do 15-20% tiêu Việt Nam được xuất thô sang Trung Quốc bằng đường bộ. Dịch viêm phổi cấp Corona khiến giao thương hai nước chững lại, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam, xuất sang Trung Quốc, trong đó có tiêu, không thông quan được khiến giá tiêu thu mua trong nước giảm mạnh.

Theo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương, trong tháng đầu năm 2020, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất. Giá tiêu xuất tại Indonesia tăng 3,8% so cuối năm 2019. Ở trong nước, giá tiêu xuất khẩu liên tục giảm, thấp nhất 39.000 đồng/kg và cao nhất 41.500 đồng/kg. Cụ thể, ngày 18.1, giá tiêu đen xuất khẩu giảm 1,7% so với ngày 31.12.2019 và cùng giảm 0,6% so với ngày 18.12.2019, xuống còn lần lượt 2.305 USD/tấn và 2.370 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 1,1% so với ngày 31.12.2019 và giảm 0,4% so với ngày 18.12.2019, xuống mức 3.455 USD/tấn.