Giá heo giống tăng mạnh theo ‘bão’ giá heo hơi

Hiện giá heo con miền Bắc đang ở mức cao, nhiều nơi lên giá từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/con trọng lượng 15 - 17 kg. Trong khi ở khu vực miền Đông Nam bộ, heo con cai sữa trọng lượng 5 - 7 kg, giá chỉ 480.000 - 600.000 đồng/con, heo nhỡ trọng lượng 17 - 20 kg, giá từ 1,2 triệu đồng/con. Tính trung bình, giá heo con vùng Đông Nam bộ hôm nay (23.8) khoảng 80.000 đồng/kg.

Theo kinh nghiệm các chủ trại chăn nuôi heo khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, thường khi thị trường ổn định, giá heo con cao gấp đôi giá heo hơi. Tức nếu giá heo hơi 45.000 đồng/kg thì giá heo con sẽ tầm 85.000 - 90.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo con đã tăng gấp đôi so cùng thời điểm này tháng trước. Trước tình hình giá heo hơi vẫn tiếp tục tăng đều trên 3 miền, dự báo, giá heo con tái đàn sẽ tiếp tục tăng.

Giá heo hơi miền Bắc đang tăng cao hơn giá heo hơi miền Nam N.D Giá heo hơi hôm nay khu vực phía bắc tuy đã được “tiếp viện” từ nguồn heo của miền Nam chở ra, song thị trường vẫn tiếp tục tăng mạnh, trên 50.000 đồng/kg, nhiều nơi đã lên 55.000 - 57.000 đồng/kg. Khu vực phía nam, giá heo hơi lên 40.000 - 45.000 đồng/kg tại khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Heo hơi của Công ty CP giữ giá 43.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Trung Quốc hôm nay cũng đã lên mức cao nhất trong mấy tháng gần đây, 80.000 đồng/kg, thậm chí tại Hà Bắc, Hà Nam giá đã tăng lên mức 81.000 - 85.000 đồng/kg.

Do đợt dịch tả heo châu Phi, nhiều địa phương tiêu hủy cả 90% đàn heo nên nhu cầu tái đàn rất lớn. Thông tin từ Bộ NN-PTNT, dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp nên tổng đàn heo của các địa phương giảm đáng kể. Hiện dịch tả lợn châu Phi tại nhiều địa phương miền Bắc vào giai đoạn cuối, nhưng theo khuyến cáo của cơ quan quản lý, các hộ chăn nuôi không nên vội tái đàn. Bởi nếu khi không có nguồn giống an toàn, rất khó đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi.