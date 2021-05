Giá heo hơi hôm nay 24.5.2021: Dịch tả heo châu Phi 'vượt biên' vào Việt Nam

Ngày 22.5, Thú y vùng III và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành tiêu hủy gần 1.000 con heo nhập khẩu từ Thái Lan do mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, với tổng giá trị 6,2 tỉ đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại Quảng Trị, dịch tả heo châu Phi tái xuất hiện ở các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hướng Hóa, Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà, với hàng nghìn con heo mắc bệnh. Nguyên nhân được cho là do nhiều hộ tái đàn, nhưng không đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn.

Ngày 24.5, giá heo hơi trên 3 miền đi ngang sau khi tăng mạnh tại vài địa phương trong tuần qua. Theo đó, heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 - 68.000 đồng/kg, miền Trung và Tây nguyên từ 66.000 - 69.000 đồng/kg và miền Nam từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Tại 2 chợ đầu mối khu vực TP.HCM, do ngày đầu tuần, lượng heo về chợ thấp hơn hôm qua, khoảng 5.830 con. Tuy nhiên, theo phản ánh của tiểu thương, chợ bán chậm do nguồn heo lớn, mỡ nhiều, to từ 95 - 110 kg/con về chợ tăng mạnh khiến giá heo mảnh bán ra thị trường không tốt như vài ngày trước.