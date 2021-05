Giá heo hơi hôm nay 26.5.2021: Giá thịt heo trong siêu thị giảm mạnh

Ngày 26.5, thịt mát MeatDeli thông báo giảm giá một số sản phẩm thịt heo chủ lực tại thị trường miền Nam. Cụ thể, thịt ba rọi heo từ 192.000 đồng xuống 187.000 đồng/kg, cốt lết heo từ 138.000 đồng xuống 130.000 đồng/kg, thịt vai heo từ 148.000 đồng xuống 138.000 đồng/kg, xương heo từ 125.000 đồng xuống 120.000 đồng/kg.

Tương tự, thịt Vissan cũng có tuần khuyến mãi giảm giá bán lẻ tại các siêu thị. Chuỗi siêu thị Co.opMart tại TP.HCM khuyến mãi giảm giá loạt sản phẩm thịt heo, mức giảm cao nhất lên đến 45.000 đồng/kg so với giá chưa khuyến mãi. Cụ thể, thịt heo xay của Vissan giảm từ 165.000 đồng giảm xuống 140.300 đồng/kg, ba rọi từ 267.000 xuống 227.000 đồng/kg, thịt đùi heo từ 166.000 xuống 141.100 đồng/kg, cốt lết từ 146.000 đồng xuống 124.100 đồng/kg, nạc đùi từ vai heo từ 175.000 xuống 148.800 đồng/kg. Tại VinMart , cốt lết heo từ 146.000 đồng xuống 124.100 đồng/kg, sườn non từ 275.000 đồng xuống 233.800 đồng/kg, thịt heo xay từ 165.000 đồng xuống 140.300 đồng/kg…

Tại chuỗi SatraFood, thịt heo Vissan đùi heo cũng giảm 25.000 đồng xuống 141.000 đồng/kg và thịt vai heo giảm từ 152.000 xuống 129.200 đồng/kg. Tương tự, siêu thị Aeon cũng có chương trình khuyến mãi giảm giá thịt bắp giò heo từ 135.000 xuống 114.800 đồng/kg, nạc dăm từ 191.000 đồng xuống 162.000 đồng/kg… Tại LotteMart, hai sản phẩm thịt heo được khuyến mãi mạnh là vai heo từ 124.000 đồng xuống 115.900 đồng/kg, thịt đùi heo từ 129.000 đồng xuống 115.900 đồng/kg.

Các chương trình khuyến giảm giá thịt heo tại các siêu thị trên dự kiến giảm đến đầu tháng 6.

Ngày 26.5, giá heo hơi trên cả 3 miền đi ngang sau khi tăng mạnh tại một số nơi khu vực miền Bắc và miền Trung. Theo đó, giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 64.000 - 71.000 đồng/kg; miền Trung và Tây nguyên dao động trong khoảng 67.000 - 72.000 đồng/kg; miền Nam từ 67.000 - 70.000 đồng/kg, trong đó, Đồng Tháp hôm nay vọt tăng 3 giá, lên 70.000 đồng/kg.

Tại chợ 2 đầu mối khu vực TP.HCM, ngày 26.5, lượng heo về chợ khoảng 5.300 con. Tại chợ Hóc Môn, các tiểu thương phản ánh, lượng heo to nhiều mỡ chiếm 2/3 chợ thịt heo sáng nay. Ngoài ra, do hôm nay rằm lớn (15.4 âm lịch) nên chợ bán chậm và nguy cơ “dội hàng” cao. Giá heo mảnh cao nhất 85.000 đồng/kg, giảm 2 giá so với ngày hôm qua. Nhiều dự báo cho thấy, giá heo hơi khó tăng trong vài ngày tới do nguồn cung ổn định.