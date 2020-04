Giá heo hơi ngày 14.3: Tiếp tục tăng nóng, tiến gần mốc 90.000 đồng/kg

Nhìn chung, thị trường heo hơi phía nam và bắc lên cơn sốt giá từ hai ngày cuối tuần đến nay. Theo phản ánh của một số chủ trại heo tại miền Đông Nam bộ, khan hàng là một trong những lý do khiến giá heo hơi trên thị trường tự do có dấu hiệu tăng mạnh, cách xa mức giá được Bộ NN-PTNT kiềm giá từ đầu tháng 4 này. Mặc dù các công ty lớn đã báo giá heo hơi 70.000 đồng/kg, nhưng lượng heo cung cấp ra thị trường chỉ đạt 30 - 35% thương lái đặt mua. Số còn lại phải tăng mua ngoài thị trường tự do với giá cao hơn, chênh hơn 10.000 đồng/kg.