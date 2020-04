Giá heo hơi ngày 9.4: Bật tăng vượt ngưỡng 80.000 đồng/ký

Như vậy, giá heo hơi khu vực phía nam hôm nay dao động trong khoảng 70.000 - 80.000 đồng/kg. Tại miền Trung và Tây nguyên, heo hơi vẫn duy trì mức 70.000 - 78.000 đồng/kg.

Thông tin từ Ban quản lý chợ Hóc Môn (TP.HCM), lượng heo hơi về chợ trong mấy ngày qua giảm mạnh, có ngày giảm một nửa so với đầu tháng, khiến giá heo mảnh tại chợ bị đẩy giá cao. Các tiểu thương cho biết, heo mảnh hôm nay dao động 100.000 - 115.000 đồng/kg. Đáng lưu ý, một số mặt hàng thịt xẻ bán tại chợ sỉ này cũng có giá khá cao. Sườn non 180.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với đầu tháng 4 ; nạc dẻo 120.000 đồng/kg; nạc đùi dao động từ 110.000 - 130.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo dao động 130.000 - 230.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, thịt ba rọi dao động 180.000 - 210.000 đồng/kg, sườn non 200.000 - 230.000 đồng/kg…