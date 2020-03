Giá heo hơi ngày 22.3: Bán 75.000 đồng/kg lãi 3 triệu đồng/con nhưng heo hơi vẫn 'neo'' cao ngất

Kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước, Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) mới đây đã thông tin, dù ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi, chi phí nuôi heo cao hơn nhiều, nhưng nhà chăn nuôi vẫn giữ được mức lãi từ 2-3 triệu đồng trên mỗi con với giá bán heo hơi hiện nay. Cụ thể, bình quân giá thành chăn nuôi heo hiện khoảng 45.000 đồng/kg (trước đây, khi chưa bị dịch tả heo châu Phi, giá thành chỉ khoảng 35.000 đồng/kg), bán ra với giá 72.000 đồng/kg, doanh nghiệp lãi 2 triệu đồng/ con 100 kg; bán giá 74.000 - 75.000 đồng/kg, doanh nghiệp sẽ lãi 2,5 - 3 triệu đồng/con 100 kg.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá thịt heo đã có xu hướng giảm tuần thứ 3 của tháng 3, nhưng vẫn ở mức rất cao so với trước khi có dịch tả heo châu Phi. Hiện các lò giết mổ có quy mô nhỏ, không ký hợp đồng mua trực tiếp số lượng lớn từ các công ty chăn nuôi lớn để giết mổ tập trung nên giá heo hơi trên thị trường tự do luôn cao. Các thương lái phải mua qua các đơn vị mua buôn, giết mổ và phân phối đến chợ bán buôn và bán lẻ… đã đẩy giá thịt heo tại chợ khó giảm. Tại các chợ dân sinh TP.HCM, giá thịt heo sáng nay (22.3) dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/kg. Theo đó, thịt nạc đùi từ 120.000 - 140.00 đồng/kg, thịt ba rọi 180.000 đồng/kg, sườn non 180.000 - 200.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, thịt ba rọi rút xương giá 230.000 đồng/kg.