Giá heo hơi ngày 28.6: Đà giảm chững lại, loạt ‘ông lớn’ báo lãi lớn

Ngày 28.6, heo hơi tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đồng loạt tăng 2 giá lên 91.000 đồng/kg; tại Hưng Yên lên 92.000 đồng/kg, Hà Nội ở mức 90.000 đồng/kg. Mức giá chung trên toàn miền dao động 89.000 – 92.000 đồng/kg.

Miền Trung và Tây nguyên giảm nhiều nhất, rớt khỏi mốc 80.000 đồng/kg tại nhiều nơi. Chẳng hạn, heo hơi ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Bình Thuận hôm nay dao động trong khoảng 76.000 - 87.000 đồng/kg. Miền Nam trong tuần giảm 1 - 3 giá so với tuần trước, mức giá cuối tuần trên toàn miền dao động 83.000 – 88.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại chợ đầu mối Hóc Môn sáng 28.6, chợ bán chậm. Tuy heo thịt nhập chính thức từ Thái về chưa ra thị trường, song heo Thái nhập lậu ngày nào cũng có về chợ, lai rai từ hơn tháng nay vài trăm con đến 700 con, tùy ngày. Ngày 26.6, 500 con heo thịt do Công ty TNHH TM-DV Thùy Dương Phát nhập khẩu từ Thái, được đưa về cách ly tại Đồng Nai. Ở phía Bắc, heo thịt nhập từ Thái đã chính thức đưa ra chợ đầu mối từ tuần trước. Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An - doanh nghiệp đã nhập khẩu lô heo thịt Thái Lan đầu tiên về Việt Nam – đã bán heo ra thị trường phía Bắc. Theo doanh nghiệp này, tuần trước, giá heo hơi Thái thương lái mua từ công ty bán ra chợ đầu mối Hà Nam lên đến 90.000 đồng/kg (giá heo hơi tại thời điểm đó ở chợ là 96.000 đồng/kg). Dự kiến trong tháng 7, Công ty Thành Đô Nghệ An sẽ tiếp tục nhập lô heo sống thứ 2 về cũng qua cửa khẩu Lao Bảo.